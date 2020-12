Alcol alla guida e video inappropriati su Snapchat, calciatrice inglese licenziata dal club (Di sabato 12 dicembre 2020) La 22enne Madelene Wright, promessa del calcio femminile inglese, ha anche un importante seguito social – se è vero che su Instagram ha oltre 100mila follower cui regala con discreta costanza scatti più o meno di quotidiana. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da @madelene wright Stavolta però l’attività social le è costata cara. La giocatrice, che era in forza al Charlton, è stata licenziata dal club dopo che alcuni video postati su Snapchat (dove ha pure un importantissimo seguito) la mostravano aspirare da alcuni palloncini a una festa e bere champagne al volante della sua lussuosa Range Rover Evoque (da quasi 35.000 euro). Un comportamento poco professionale che è costato il posto in squadra alla ... Leggi su periodicoitaliano (Di sabato 12 dicembre 2020) La 22enne Madelene Wright, promessa del calcio femminile, ha anche un importante seguito social – se è vero che su Instagram ha oltre 100mila follower cui regala con discreta costanza scatti più o meno di quotidiana. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da @madelene wright Stavolta però l’attività social le è costata cara. La giocatrice, che era in forza al Charlton, è statadaldopo che alcunipostati su(dove ha pure un importantissimo seguito) la mostravano aspirare da alcuni palloncini a una festa e bere champagne al volante della sua lussuosa Range Rover Evoque (da quasi 35.000 euro). Un comportamento poco professionale che è costato il posto in squadra...

Ultime Notizie dalla rete : Alcol alla Finisce l'alcol alla festa e bevono gel igienizzante per le mani: muoiono in otto Il Messaggero Catania, morta in ospedale Ylenia Bonavera, ipotesi overdose. L'ex tentò di darle fuoco tre anni fa

Una ragazza di 24 anni, originaria di Messina, Ylenia Bonavera, è morta la notte scorsa nell'ospedale Garibaldi - Centro di Catania. Le cause del decesso sono in via di accertamento ...

"Aggressioni e minacce alla stazione dei bus"

"Le corsie dell’autostazione dei pullman Ctt di Pontedera sono spesso occupate da persone che disturbano la quiete pubblica e mettono in pericolo la sicurezza dei viaggiatoriutenti". Lo denuncia il si ...

