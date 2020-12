Nasce a Bologna il Philip Morris Institute for Manufacturing Competences (Di venerdì 11 dicembre 2020) Roma, 10 dic. (Adnkronos) - E' stato annunciato oggi l'avvio dei lavori per la costruzione del Philip Morris Institute for Manufacturing Competences (Imc), il nuovo centro di Philip Morris per l'alta formazione delle competenze legate a Industria 4.0. Obiettivo del progetto è realizzare un centro di sviluppo delle competenze per la formazione continua e il trasferimento tecnologico: un progetto innovativo che si propone di rappresentare un punto di riferimento, a livello regionale e nazionale, a supporto dello sviluppo delle competenze avanzate per le professioni del futuro nel mondo manifatturiero. Il centro sorgerà accanto allo stabilimento produttivo di Philip Morris Manufacturing & Technology ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 11 dicembre 2020) Roma, 10 dic. (Adnkronos) - E' stato annunciato oggi l'avvio dei lavori per la costruzione delfor(Imc), il nuovo centro diper l'alta formazione delle competenze legate a Industria 4.0. Obiettivo del progetto è realizzare un centro di sviluppo delle competenze per la formazione continua e il trasferimento tecnologico: un progetto innovativo che si propone di rappresentare un punto di riferimento, a livello regionale e nazionale, a supporto dello sviluppo delle competenze avanzate per le professioni del futuro nel mondo manifatturiero. Il centro sorgerà accanto allo stabilimento produttivo di& Technology ...

