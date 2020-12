L’ex Quagliarella torna a Napoli | “Emozionante giocare con la fascia di capitano al ‘Maradona’”

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 11 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minuti– “Questo 2020 è stato un anno proprio bastardo, che ha sconvolto l’umanità. Quando se ne va anche un giocatore come Pablito Rossi, entrato nella storia e che ha reso orgoglioso tutti gli italiani… Spero che finisca presto“. Fabio, attaccante della Sampdoria, e ex calciatore delapre l’intervista a ‘La Gazzetta dello Sport’ con un omaggio a Paolo Rossi, scomparso giovedì scorso a 64 anni, e a Diego Armando Maradona. “Diego per noi napoletani d’Italia e del mondo è tutto – continua– . In queste settimane ho letto e sentito tante cose su Diego. Ciò che più mi ha affascinato è stato leggere i racconti di chi è stato a contatto con lui e gli ha giocato al fianco. Era un buono, che ti aiutava sempre in campo e fuori. Lascia un vuoto enorme non solo in chi ...