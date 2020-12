La Gregoraci si racconta: "Nathan geloso di Pierpaolo, Flavi invece..." (Di venerdì 11 dicembre 2020) Dopo la sua partecipazione al GF Vip Elisabetta Gregoraci ha detto la sua in merito al figlio Nathan e all'ex marito, Flavio Briatore. Elisabetta Gregoraci dopo il GF Vip: “Briatore mi ha sgridata” su Notizie.it. Leggi su notizie (Di venerdì 11 dicembre 2020) Dopo la sua partecipazione al GF Vip Elisabettaha detto la sua in merito al figlioe all'ex marito,o Briatore. Elisabettadopo il GF Vip: “Briatore mi ha sgridata” su Notizie.it.

infoitcultura : Elisabetta Gregoraci: racconta tutta la verità sui suoi ex e smaschera Mino Magli - xfleursdumaI : Quante balle racconta la Gregoraci crepo #GFVIP - CorroWilliam : #GFVIP pupo non ce la racconta giusta possibile che ogni volta deve parlare solo ed esclusivamente per difendere la Gregoraci??!! - sonoingenua_ : RT @any1_anya: Oddio ma le bugie he inventa Elisabetta Gregoraci???? Ma è una bugiarda, ci sono i video che fanno vedere tutto, racconta u… - any1_anya : Oddio ma le bugie he inventa Elisabetta Gregoraci???? Ma è una bugiarda, ci sono i video che fanno vedere tutto, r… -