Firenze, macabra scoperta: resti umani nascosti in 2 valigie. È mistero sull'identità del cadavere (Di venerdì 11 dicembre 2020) Macabro ritrovamento a Firenze: resti umani in 2 valigie abbandonate in un terreno agricolo. Un contadino, proprietario del campo, vicino al carcere di Sollicciano, dà l'allarme. Forze dell'ordine e inquirenti arrivano sul posto e trovano due valigie. Al loro interno, il cadavere di un uomo fatto a pezzi e poi nascosto dentro i due bagagli. La prima valigia l'hanno trovata ieri sera per caso. La seconda, a distanza di circa una settantina di metri dalla prima, questa mattina. Dentro le spoglie straziate di un uomo adulto. Queste, al momento, le uniche certezze in mano agli inquirenti, dopo la scoperta agghiacciante fatta a Firenze del cadavere in avanzo stato di decomposizione. Un mistero su cui non sarà facile ...

