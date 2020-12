F1 | Charles Leclerc | “Sono soddisfatto della mia stagione Contento delle mie performance”

Leggi su oasport

(Di venerdì 11 dicembre 2020) Ultimo weekend agonistico di questa tormentataper. Il pilotaFerrari è sceso in pista a Yas Marina per le prove libere del GP di Abu Dhabi, ultima tappa del Mondiale F1 che va in scena in una splendida cornice in notturna negli Emirati Arabi Uniti. Il monegasco si è dovuto accontentare dell’ottavo posto nelle prove libere 2, in un contesto condizionato anche dai test sugli pneumatici per il 2021 e sulle soluzioni aerodinamiche in vista dell’anno prossimo. Un venerdì interlocutorio per il giovane del Principato, il quale spera di ottenere un buon risultato nelle qualifiche di domani, consapevole che dovrà poi scontare una penalizzazione di tre posizioni sulla griglia di partenzagara di domenica (a causa dell’incidente provocato domenica scorsa nel corso del primo ...