Due scippatori di smartphone arrestati da Carabinieri

(Di venerdì 11 dicembre 2020) Roma – In due distinti episodi, avvenuti a poche ore l’uno dall’altro, idi Roma hanno arrestato una persona con l’accusa di rapina impropria e resistenza a pubblico ufficiale, una seconda, invece, e’ stata denunciata a piede libero per lesioni personali e rapina. Motivo del contendere, in entrambi i casi, i telefoni cellulari che le vittime avevano in mano al momento delle aggressioni. In particolare, un cittadino egiziano di 22 anni, domiciliato nella Capitale e con precedenti, ha afferrato “al volo” il telefono che una ragazza di 25 anni originaria della Repubblica Dominicana teneva tra le mani mentre stava passeggiando in via Boccea, all’incrocio con via Gregorio XI e, per garantirsi la fuga indisturbata, ha spintonato la vittima, facendola cadere a terra. L’allarme dato al “112” ha consentito aidella Stazione Roma Madonna ...