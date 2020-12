Didattica digitale integrata, una proposta dell’Associazione docenti: ridurre il numero degli alunni per classe (Di venerdì 11 dicembre 2020) Comunicato Associazione nazionale docenti - Secondo quanto previsto nel DPCM del 3 dicembre 2020, dal prossimo 7 gennaio 2021, l’attività Didattica in presenza riprenderà anche nella scuola secondaria, seppur limitata al 75% della popolazione scolastica. In questa nota inviata dal prof. Francesco Greco, presidente dell’Associazione Nazionale Docente, al ministro dell’Istruzione, on. Lucia Azzolina, vengono esposti i punti essenziali di un modello di organizzazione della Didattica che possa consentire, nella prospettiva della riapertura delle scuole, di svolgere l’attività in presenza osservando criteri di sicurezza sanitaria e di validità pedagogico-Didattica, mentre, per la parte a distanza, gli elementi che militano per il superamento delle piattaforme proprietarie e quelli che rendono opportuno il ... Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 11 dicembre 2020) Comunicato Associazione nazionale- Secondo quanto previsto nel DPCM del 3 dicembre 2020, dal prossimo 7 gennaio 2021, l’attivitàin presenza riprenderà anche nella scuola secondaria, seppur limitata al 75% della popolazione scolastica. In questa nota inviata dal prof. Francesco Greco, presidenteNazionale Docente, al ministro dell’Istruzione, on. Lucia Azzolina, vengono esposti i punti essenziali di un modello di organizzazione dellache possa consentire, nella prospettiva della riapertura delle scuole, di svolgere l’attività in presenza osservando criteri di sicurezza sanitaria e di validità pedagogico-, mentre, per la parte a distanza, gli elementi che militano per il superamento delle piattaforme proprietarie e quelli che rendono opportuno il ...

