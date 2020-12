Calcio | l’IFAB pronto a cambiare ancora la regola del fallo di mano

Leggi su sportface

(Di venerdì 11 dicembre 2020)una voltaladeldi. L’organo di controllo delle regole del mondo delha intenzione di modificare le regole per quanto riguarda ildiin fase offensiva. L’ultimo tocco prima che la palla entri in porta, infatti, sarà punito anche se il mani sarà involontario, e fin qui tutto immutato. Quel che cambia riguarda i tocchi precedenti, che in caso di involontarietà non porteranno all’annullamento della rete, come invece accade da due anni e mezzo a questa parte. La modifica diventerà ufficiale a partire dal prossimo giugno se mercoledì prossimo verrà dato il via libera, come riporta la Gazzetta dello Sport. SportFace.