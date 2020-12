Treni: 24 Frecce in più a Firenze dal 17 al 21 dicembre. Nonostante il Dpcm dei divieti (Di giovedì 10 dicembre 2020) Il governo, attraverso l'ultimo Dpcm, frena per gli spostamenti natalizi, ma Trenitalia, in vista di viaggi in deciso aumento, ha aumentato le corse delle Frecce. Saranno in tutto 48 le corse in più delle Frecce di Trenitalia dal 17 al 21 dicembre per agevolare la mobilità delle persone prima delle festività natalizie. Di queste 24 fermeranno anche a Firenze S.M.N. Leggi su firenzepost (Di giovedì 10 dicembre 2020) Il governo, attraverso l'ultimo, frena per gli spostamenti natalizi, matalia, in vista di viaggi in deciso aumento, ha aumentato le corse delle. Saranno in tutto 48 le corse in più delleditalia dal 17 al 21per agevolare la mobilità delle persone prima delle festività natalizie. Di queste 24 fermeranno anche aS.M.N.

