Sonia Lorenzini sta per entrare al Grande Fratello ma ricordate quando era a “Uomini e Donne”? Le foto del passato (Di giovedì 10 dicembre 2020) Il Grande Fratello Vip quest’anno ha sorpreso tutti dopo la decisione di prolungare il percorso dei partecipanti e se alcuni hanno deciso di uscire dalla casa, come Elisabetta Gregoraci e Francesco Oppini, convinti di dover raggiungere i propri affetti, altri hanno deciso di proseguire. Tutto ciò ha determinato anche l’entrata di nuovi concorrenti, di certo sarebbe logico premiare quelli che dall’inizio hanno vissuto questa avventura e che ormai da più di 90 giorni sono lontani dalla vita reale, ma chissà come andranno le cose. foto: Screenshot via Youtube/Mediasetplay Intanto alcuni nuovi concorrenti si apprestano a varcare la porta rossa, tra questi spicca molto il nome di Sonia Lorenzini. Non tutti conoscono la giovane influencer, ecco perchè vi preannunciamo: Chi è e cosa fa. Gli appassionati del ... Leggi su virali.video (Di giovedì 10 dicembre 2020) IlVip quest’anno ha sorpreso tutti dopo la decisione di prolungare il percorso dei partecipanti e se alcuni hanno deciso di uscire dalla casa, come Elisabetta Gregoraci e Francesco Oppini, convinti di dover raggiungere i propri affetti, altri hanno deciso di proseguire. Tutto ciò ha determinato anche l’entrata di nuovi concorrenti, di certo sarebbe logico premiare quelli che dall’inizio hanno vissuto questa avventura e che ormai da più di 90 giorni sono lontani dalla vita reale, ma chissà come andranno le cose.: Screenshot via Youtube/Mediasetplay Intanto alcuni nuovi concorrenti si apprestano a varcare la porta rossa, tra questi spicca molto il nome di. Non tutti conoscono la giovane influencer, ecco perchè vi preannunciamo: Chi è e cosa fa. Gli appassionati del ...

candemet8992 : SONIA LORENZINI MAI SOPPORTATA, AL PRIMO TELEVOTO A CASAAAA, non può fottere i piedi alla puttana sbagliata (Tommaso) #GFVIP - candemet8992 : 'CARICATO? MO SO CAZZI VOSTRI' Tommaso inconsapevolmente prontissimo all’ingresso di Sonia Lorenzini ???? #GFVIP - Reberebby215 : RT @tutticomemily: Ora come mai prima abbiamo bisogno di Sonia Lorenzini in casa per dare una svolta a Tommaso, devi tornare a litigare Tom… - embrassermoncul : RT @tutticomemily: Ora come mai prima abbiamo bisogno di Sonia Lorenzini in casa per dare una svolta a Tommaso, devi tornare a litigare Tom… - tutticomemily : Ora come mai prima abbiamo bisogno di Sonia Lorenzini in casa per dare una svolta a Tommaso, devi tornare a litigar… -