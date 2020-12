Sneakers | 5 errori da non fare quando le compri

Leggi su gqitalia

(Di giovedì 10 dicembre 2020) Non c'è niente di più pratico, comodo e alla moda di un paio di, le scarpe che si abbinano a qualsiasi abbigliamento, facili da indossare con i jeans o un completo elegante. Sul mercato ne possiamo trovare a migliaia di vari colori o design e da qualche decennio, in fatto di stile, non hanno mai smesso ditendenza. Chi ama lesa, però, che al di là della loro versatilità non sia comunque corretto indossarle senza seguire qualche accorgimento. Non si comprano a caso le prime che troviamo e non si esce di casa a correre con un paio di sneaker d’alta moda. Si tratta, infatti, di scarpe e non tutte sono fatte allo stesso modo e scopo. Hanno forme diverse e combinazioni di colori da abbinare al look che abbiamo in mente, senza contare il rischio di passare dall'essere comode a torturare i nostri piedi ...