Shawn Mendes | dopo insistenti rumors sulla sua presunta omosessualità | rompe il silenzio

(Di giovedì 10 dicembre 2020) “è gay?“, questa è una delle domande più ricorrenti tra molti utenti e fan del cantante che, evidentemente, non sono solo interessati solo alle sue doti canore. Già parecchi mesi or sono era emersa una scoperta fatta da un gruppo di fan che aveva notato cheseguiva, su Twitter, il profilo di Christian Reese, ragazzo ventenne che si cimenta in video per adulti insieme ad altri ragazzi su Onlyfans. Il cantante canadese non ha mai effettivamente negato – ma neanche confermato – il suo orientamento sessuale, limitandosi a dichiarare: La mia? Quello per me è un tasto dolente. Diciamo che queimi hanno fatto stare male, mi hanno ferito. Mi arrabbio molto quando le persone insinuano che io sia gay, perché penso ...

Shawn Mendes in una nuova intervista mette a tacere le vori che lo vogliono omosessuale non dichiarato con una relazione di copertura.