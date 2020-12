Scooter contro auto nel Casertano, un morto e un ferito (Di giovedì 10 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoCastel Volturno (Ce) – Tragico incidente stradale a Castel Volturno (Caserta), dove un uomo in sella ad uno Scooter, probabilmente un immigrato di origine africana, è morto dopo aver urtato violentemente contro un’auto. Il conducente della vettura è rimasto ferito ed è stato estratto dall’abitacolo dai vigili del fuoco di Caserta (Distaccamento di Mondragone), che hanno soccorso anche il centauro, che però è deceduto per le gravi lesioni riportate. L’impatto tra i due mezzi è avvenuto nei pressi di una rotonda in località Pescopagano, e potrebbe essere stato causato dall’asfalto bagnato per le intense piogge. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di giovedì 10 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoCastel Volturno (Ce) – Tragico incidente stradale a Castel Volturno (Caserta), dove un uomo in sella ad uno, probabilmente un immigrato di origine africana, èdopo aver urtato violentementeun’. Il conducente della vettura è rimastoed è stato estratto dall’abitacolo dai vigili del fuoco di Caserta (Distaccamento di Mondragone), che hanno soccorso anche il centauro, che però è deceduto per le gravi lesioni riportate. L’impatto tra i due mezzi è avvenuto nei pressi di una rotonda in località Pescopagano, e potrebbe essere stato causato dall’asfalto bagnato per le intense piogge. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Una buca maledetta. Giovane cade con lo scooter vicino a piazza San Marone, finisce all'ospedale e, dopo una lunga controversia legale, vince la causa contro il Comune di Civitanova: un risarcimento d ...

