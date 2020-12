Paolo Rossi racconta le ' sue leggende' VIDEO

(Di giovedì 10 dicembre 2020) In una delle ultime interviste a La Gazzetta dello Sport ,avevato chi erano per lui le. Il campione del mondo 1982 ha nominato Bearzot e Pantani.(getty images)

Gazzetta_it : Terribile lutto nel mondo del calcio: è morto Paolo Rossi #Rip Pablito - geglobo : Morre o ex-atacante italiano Paolo Rossi, algoz do Brasil na Copa de 82, informa a 'Gazzetta dello Sport'… - Gazzetta_it : È morto Paolo #Rossi: il calcio e l'Italia piangono il simbolo dell'Italia Mondiale del 1982 - SPerdente : Maledetto ogni giro intorno al Sole. Sta nel vostro stupido cervellino dare importanza occidentale ad una cosa natu… - elisasola_ : RT @GiuseppeConteIT: Nell'estate del 1982 con i suoi gol ha regalato un sogno a intere generazioni. È stato il simbolo di una Nazionale e d… -

«A volte semplicemente non esistono parole per esprimere il dolore che tutti noi stiamo provando. Ciao Paolo». Con questo tweet il Vicenza saluta Paolo Rossi, eroe del Mundial '82 e già biancorosso ...L'uomo che fece "piangere il Brasile" Nel cuore di tutti gli appassionati di calcio italiani Paolo Rossi era entrato in quell'estate di 38 anni fa quando con i suoi gol trascinò gli Azzurri di Bearzot ...Paolo Rossi (Prato, 23 settembre 1956) è un dirigente sportivo ed ex calciatore italiano, di ruolo attaccante, dirigente del L.R. Vicenza. Campione del mondo con la nazionale italiana nel 1982.. Soprannominato Pablito, lo si ricorda principalmente per le sue prodezze e per i suoi gol al Mondiale 1982 dove, oltre a vincerlo, si aggiudicò anche il titolo di capocannoniere.Una notizia terribile, nel cuore della notte. Che sconvolge il mondo del calcio, italiano e mondiale. E gli italiani tutti insieme. A 64 anni è morto Paolo Rossi, sconfitto da un male inesorabile ...Paolo Rossi è morto all'età 64 anni. Il calcio piange l'eroe del Mundial 82. La notizia è giunta nella notte tra mercoledì e giovedì. La moglie Federica Cappelletti, giornalista e scrittrice ...