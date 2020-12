Pagelle Sparta Praga Milan | TOP e FLOP del primo tempo VOTI

(Di giovedì 10 dicembre 2020) I top ee iai protagonisti del match valido per la 6ª giornata del gruppo H dell’Europa League 2020/21:Ledei protagonisti del match tra, valido per la 6ª giornata del gruppo H dell’Europa League 2020/2021. TOP: Hauge: SouchekAl termine del match. Leggi su Calcionews24.com

SPress24 : Europa League, Lille travolge lo Sparta Praga 2-1: Le Pagelle -

Ultime Notizie dalla rete : Pagelle Sparta

Sportpress24.com

I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per la 6ª giornata del gruppo H dell'Europa League 2020/21: pagelle Sparta Praga Milan ...Sparta Praga-Milan, sesta e ultima giornata fase a gironi Europa League, oggi in diretta tv. Orario, canale e come vederla in streaming.