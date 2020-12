La riforma dei porti è nella nebbia

Leggi su panorama

(Di giovedì 10 dicembre 2020) Lavoluta dall'ex ministro renziano Graziano Delrio per ora è più propaganda che realtà. I conflitti d'interesse tra privati si sono trasformati in pubblici. Con un aumento dei costi, spesso poco trasparente, e la divisione degli incarichi fatta con il solito manuale Cencelli. Da quando la magistratura si è concentrata sul meccanismo burocratico che dovrebbe fare da nastro trasportatore per chi utilizza iitaliani sono saltati fuori progetti per infrastrutture elefantiache che non si reggono economicamente in piedi, monopoli storici, sprechi vari e reati à gogo. Gli sbandierati accorpamenti tra le Autorità di sistema portuale, gli enti che gestiscono l'organizzazione e il funzionamento degli scali nazionali, sono rimasti burocraticamente sulla carta: le nuove Port authority, insomma, funzionano con le vecchie regole. La grande ...