Il modello Svezia è un disastro: a Stoccolma terapie intensive al collasso, il 99% dei letti occupati da pazienti Covid (Di giovedì 10 dicembre 2020) Limitare al minimo le restrizioni non paga nella lotta al . In , dove il governo insiste nel tenere tutto aperto, le terapie intensive di Stoccolma sono arrivate al collasso, mettendo in allarme le ... Leggi su leggo (Di giovedì 10 dicembre 2020) Limitare al minimo le restrizioni non paga nella lotta al . In , dove il governo insiste nel tenere tutto aperto, ledisono arrivate al, mettendo in allarme le ...

Open_gol : Dal direttore sanitario di Stoccolma è partito l'allarme per le terapie intensive praticamente piene. Il modello sv… - LuigiPa70 : RT @GiovaValentini: Ricordate il “modello svedese” contro l’epidemia? Tutti liberi, tutti fuori...Ora in Svezia le rianimazioni sono piene… - sdallagata : La prova provata che la #Svezia non è un modello da seguire. #COVID19 Terapie intensive al collasso a #Stoccolma,… - LimontaEmiliano : @giuseppe_concas Il punto non era tanto il modello Svezia, quanto che da inizio pandemia ci diciamo quanto siamo br… - giuseppemucci2 : @erretti42 @leomezzi3 Non sono negazionista e in Italia il modello svedese sarebbe una catastrofe e se andiamo a pa… -