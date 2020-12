Il commissario Arcuri ai medici in pensione: 'Dateci una mano' (Di giovedì 10 dicembre 2020) Per la campagna vaccinale contro il Covid è previsto l'impiego di 3mila medici e fino a 12mila infermieri. Chiuso il bando per le siringe ad alta precisione ma il prezzo resta un mistero Leggi su today (Di giovedì 10 dicembre 2020) Per la campagna vaccinale contro il Covid è previsto l'impiego di 3milae fino a 12mila infermieri. Chiuso il bando per le siringe ad alta precisione ma il prezzo resta un mistero

matteosalvinimi : #Salvini: Necessario difendere alcune aziende strategiche per il nostro Paese, come l'Ilva: patrimonio manifatturie… - Agenzia_Ansa : L'appello di Arcuri: 'Aiutateci per la campagna di vaccinazione' DIRETTA STREAMING Il Commissario Arcuri si rivolge… - matteosalvinimi : #Salvini: Se siamo una Repubblica fondata sul commissario Arcuri o sulle 'task force' di Conte... cambiate la Costituzione! #Senato - 1205fiorella : RT @StartMagNews: Cts, Iss e #Pfizer non hanno consigliato #Arcuri sulle #siringhe ad avvitamento (più costose) per il #vaccino anti #Covid… - sel2by3 : RT @maurorizzi_mr: Cts, Iss e Pfizer smentiscono Arcuri sulle siringhe per il vaccino anti Covid. Non hanno consigliato le siringhe ad avvi… -