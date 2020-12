"Ieri lo aveva avvicinato, oggi lo chiama". Clamoroso Salvini: la mossa per ribaltare il Dpcm (Di giovedì 10 dicembre 2020) Nelle prossime ore è previsto un contatto telefonico tra Matteo Salvini e Giuseppe Conte a proposito del Dpcm che regolerà gli imminenti giorni di festa. Fonti della Lega testimoniano che Ieri sera il segretario ha avvicinato il premier nell'aula del Senato e gli ha chiesto di rivedere le misure restrittive, in particolare quelle relative agli spostamenti, che penalizzano pesantemente i piccoli Comuni. Inoltre l'ex ministro non ha nascosto una grande preoccupazione per la riapertura delle scuole senza un piano preciso, soprattutto per quanto riguarda il trasporto pubblico. Dagli ambienti della Lega filtra una certa soddisfazione manifestata da Salvini per i retroscena giornalistici che parlano di un Conte finalmente pronto a rivedere le restrizioni previste nel Dpcm per Natale e ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 10 dicembre 2020) Nelle prossime ore è previsto un contatto telefonico tra Matteoe Giuseppe Conte a proposito delche regolerà gli imminenti giorni di festa. Fonti della Lega testimoniano chesera il segretario hail premier nell'aula del Senato e gli ha chiesto di rivedere le misure restrittive, in particolare quelle relative agli spostamenti, che penalizzano pesantemente i piccoli Comuni. Inoltre l'ex ministro non ha nascosto una grande preoccupazione per la riapertura delle scuole senza un piano preciso, soprattutto per quanto riguarda il trasporto pubblico. Dagli ambienti della Lega filtra una certa soddisfazione manifestata daper i retroscena giornalistici che parlano di un Conte finalmente pronto a rivedere le restrizioni previste nelper Natale e ...

