Ginnastica artistica | Marco Lodadio | “Arriverò a Tokyo con una carica diversa Sarò più forte”

(Di giovedì 10 dicembre 2020)ha rilasciato una lunga intervista al quotidiano sportivo torinese “Tuttosport“: l’azzurro ha parlato della ripresa dopo l’operazione alla spalla e della rincorsa verso2020, a cui arriverà dopo aver conquistato l’argento iridato nel 2019. Ricordiamo che l’Italia sarà assente agli Europei di Mersin. Cosìsul recupero dall’intervento alla spalla: “Dall’operazione sono molto migliorato, con continui progressi. Non sono ancora al 100%, ma il percorso riabilitativo rispetta i tempi, grazie a tutti coloro che mi hanno seguito. Non ho ancora ripreso il mio esercizio agli anelli. D’accordo con l’allenatore Gigi Rocchini riprenderemo in gennaio. Io fremo dalla voglia di tomare in gara, fin dalla prima tappa dei societari, ma è più probabile che ci sia dalla seconda“. Il focus però è su ...

OA Sport

L'Italia ha deciso di non partecipare agli Europei 2020 di ginnastica artistica. La rassegna continentale è in programma in due tranche, sempre a Mersin (Turchia): gli uomini saranno protagonisti dal ...Marco Lodadio (Frascati, 24 marzo 1992) è un ginnasta italiano membro della Nazionale di ginnastica artistica maschile dell'Italia. Gareggia per la As Gin Civitavecchia dal 2015. Ha vinto 2 medaglie mondiali nella sua specialità, gli anelli, ai Mondiali di Doha 2018 (bronzo) e ai Mondiali di Stoccarda 2019 (argento).