Fiorentina, crisi Ribery: ma Prandelli è fiducioso (Di giovedì 10 dicembre 2020) Franck Ribery sta attraverso un momento difficile con la Fiorentina, ma Prandelli è convinto che tornerà Franck Ribery non sta attraversando un grandissimo momento con la maglia della Fiorentina. La stagione in maglia viola non è cominciata nel migliore, ma Cesare Prandelli è fiducioso ed è convinto che tornerà a essere il trascinatore di un tempo. La Gazzetta dello Sport ha però provato a spiegare i motivi di questo calo di rendimento del francese. In primis, Ribery starebbe soffrendo l'assenza della famiglia. Al termine delle vacanze estive, per colpa probabilmente anche del furto subito in casa, la moglie e i figli hanno deciso di tornare a Monaco di Baviera. Una situazione difficile per Franck. C'è poi l'assenza dei tifosi, importanti per un ...

