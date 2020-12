Devastante incendio al supermercato: i dettagli (Di giovedì 10 dicembre 2020) In fiamme l'Eurospin di via della Cava Aurelia, a pochi passi da piazza San Pietro. Nella notte di giovedì 10 dicembre è divampato un incendio all'interno del supermercato per motivi ancora da accertare. Stando a quanto si legge sulla pagina Facebook del Comitato Gregorio VII potrebbe essersi trattato di un incendio al gruppo motori del negozio. Sul posto sono intervenuti a sirene spiegate diversi mezzi dei vigili del fuoco e anche un'ambulanza del 118. All'interno del supermercato, fumo e fiamme. Per il momento non si segnalano feriti o intossicati dalle fiamme. I cittadini del quartiere: "Forte puzza di bruciato in casa" Le immagini e i video dell'incendio scoppiato all'interno del supermercato hanno invaso nella notte i gruppi Facebook del quartiere, con diversi cittadini ... Leggi su howtodofor (Di giovedì 10 dicembre 2020) In fiamme l'Eurospin di via della Cava Aurelia, a pochi passi da piazza San Pietro. Nella notte di giovedì 10 dicembre è divampato unall'interno delper motivi ancora da accertare. Stando a quanto si legge sulla pagina Facebook del Comitato Gregorio VII potrebbe essersi trattato di unal gruppo motori del negozio. Sul posto sono intervenuti a sirene spiegate diversi mezzi dei vigili del fuoco e anche un'ambulanza del 118. All'interno del, fumo e fiamme. Per il momento non si segnalano feriti o intossicati dalle fiamme. I cittadini del quartiere: "Forte puzza di bruciato in casa" Le immagini e i video dell'scoppiato all'interno delhanno invaso nella notte i gruppi Facebook del quartiere, con diversi cittadini ...

FelicianiElio : L’altro giorno ho visto e sentito che in Australia è in atto un’altro gigantesco e devastante incendio dove sono a… - infoitinterno : Incendio devastante a Mercato Saraceno - VIDEO - newsbiella : Incendio devastante a Bioglio: evacuati 3 allevatori e animali messi in salvo - GuardaCheVideo : Questa coraggiosa cagnolona ha salvato gli anziani di una casa di riposo da un devastante incendio - MiriamDiMaio1 : RT @mirella_trento: L' Imperatore Nerone dopo il devastante incendio del 64 d.C. che distrusse gran parte del centro di Roma, iniziò la co… -

Ultime Notizie dalla rete : Devastante incendio Incendio Rimini: chi è la vittima il Resto del Carlino Detenuto devasta una sezione del carcere. I sindacati intervengono: «Trasferitelo»

PESARO - Telecamere distrutte, impianto elettrico divelto e black out. Detenuto tiene sotto scacco una intera sezione del carcere di Pesaro e i sindacati di polizia penitenziaria si ...

Incendio Rimini: chi è la vittima

Incendio in un residence di San Giuliano. La collaboratrice scolastica Arianna Tetta, 37 anni, tenta di fuggire ma la trovano senza vita nel vano della doccia ...

Devastante incendio nella notte in un residence a Rimini: morta una donna di 37 anni

RIMINI - Una donna di 37 anni è morta la scorsa notte nell'incendio del residence «Il Capidoglio» a San Giuliano a Rimini. È successo poco dopo l'una, quando ...

PESARO - Telecamere distrutte, impianto elettrico divelto e black out. Detenuto tiene sotto scacco una intera sezione del carcere di Pesaro e i sindacati di polizia penitenziaria si ...Incendio in un residence di San Giuliano. La collaboratrice scolastica Arianna Tetta, 37 anni, tenta di fuggire ma la trovano senza vita nel vano della doccia ...RIMINI - Una donna di 37 anni è morta la scorsa notte nell'incendio del residence «Il Capidoglio» a San Giuliano a Rimini. È successo poco dopo l'una, quando ...