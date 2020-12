MoliPietro : Amherst: il paesaggio del cuore di Emily Dickinson -

Ultime Notizie dalla rete : Amherst paesaggio

doppiozero

Amherst ha avuto un ruolo importante nella vita di Emily Dickinson. La deliziosa città conserva ancora oggi la memoria eterna della poetessa ...

Amherst: il paesaggio del cuore di Emily Dickinson ...

Amherst è una terra unica e presenta un paesaggio inimitabile. Quest’ultimo conserva un’atmosfera idilliaca, spirito di intraprendenza, arte e tradizioni. La città infatti per la sua ricca fibra di natura e cultura ha dato vita a personaggi importanti e a capolavori letterari dalla risonanza mondiale.

Amherst Massachusetts: viaggio nei luoghi di Emily Dickinson

Sbirciando dalla finestra della sua camera da letto al primo piano, quella accanto al piccolo scrittoio su cui compose buona parte delle sue opere, si percepisce quasi la magia e l’impatto che il paesaggio bucolico di Amherst ebbe sul suo animo sensibile e non sorprende affatto scoprire che il famoso duo artistico di Simon & Garfunkel le dedicò negli anni ’60 la splendida For Emily, Whenever I May Find.

Paesaggio di Massachusetts immagine stock. Immagine di ...

Paesaggio di Massachusetts al parco di stato della gamma del Monte Holyoke Il parco di stato della gamma del Monte Holyoke è un'area di ricreazione di stato e pubblica che comprende la metà orientale della gamma di Holyoke nella regione pionieristica della valle di Massachusetts n1500 st ad ovest, Amherst, mA 01002