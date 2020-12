Alessandro Cattelan lascia X Factor | «Si cambia pagina So che vi metterò in difficoltà»

Leggi su davidemaggio

(Di venerdì 11 dicembre 2020)La puntata finale di X2020 è stata l’ultima dialla conduzione del talent show di Sky. L’addio, già annunciato e in realtà ritrattato in altre occasioni, questa volta è definitivo. Il conduttore si è così congedato nei minuti conclusivi dell’edizione vinta da Casadilego: “Questa è stata la mia ultima puntata di X(…) Mi sono reso conto che non sta finendo un programma, sta finendo un’epoca per me (…) Si” ha dichiarato commosso, prima che una clip ricordasse i suoi dieci anni di Xha debuttato nell’edizione del 2011, la prima in onda su Sky Uno, caldeggiato dalla giurata Simona Ventura che l’aveva arruolato a Quelli che il Calcio, prima del passaggio alla ...