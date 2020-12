Addio a Paolo Rossi | è scomparso l’eroe di Spagna ’82 | i funerali si svolgeranno sabato a Vicenza

(Di giovedì 10 dicembre 2020) Una notizia shock sconvolge in piena notte l'Italia intera., la moglie Federica: “Nessuno sarà mai come te, unico e speciale”A soli 64 anni è venuto a mancare improvvisamente, l'eroe dei Mondiali del 1982 che con le sue reti permise agli azzurri di conquistare il tetto del mondo. Fu capocannoniere di quel torneo iridato mettendo a segno ben 6 reti che lo consacrarono a eroe azzurro e da quel momento conosciuto con il soprannome di 'Pablito'. Mise a segno 3 reti al Brasile, 2 alla Polonia e 1 alla Germania in finale, la tripletta contro i verdeoro è rimasta impressa negli occhi di tutti i tifosi azzurri che da lì iniziarono a sognare. Da quello che si apprende a fonti vicine alla famiglia, l'ex Juventus lottava da tempo contro un male incurabile. A confermare il decesso ...

