Schiarita Mes, ma i renziani tengono Conte col fiato sospeso sui fondi Ue: oggi il faccia a faccia con Renzi al Senato. Bonetti: «Pronta a dimettermi» (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Per un passo avanti registrato nella maggioranza, arrivano due passi indietro a funestare il clima nel governo tra liti sul Recovery Fund e schiarite sulla riforma del Mes. Per quest’ultimo tema, la tenuta dell’esecutivo sembra ormai incassata dopo che ieri nel M5s si è raggiunto un accordo di massima su una risoluzione che autorizza il premier Giuseppe Conte a firmare la riforma, ma facendo rispettare in sede europea la logica del pacchetto, con una serie di modifiche necessarie sulle altre regole di bilancio, a cominciare dal patto di stabilità fino all’introduzione di un sistema di assicurazione dei depositi. Dettagli che rassicurano la fronte grillina più ortodossa, ma non bastano a calmare gli animi tra il premier e Italia viva. E poi c’è il ministro Roberto Speranza che protesta sulla quota destinata alla Sanità nel Recovery Fund, appena 9 miliardi. Le liti ... Leggi su open.online (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Per un passo avanti registrato nella maggioranza, arrivano due passi indietro a funestare il clima nel governo tra liti sul Recovery Fund e schiarite sulla riforma del Mes. Per quest’ultimo tema, la tenuta dell’esecutivo sembra ormai incassata dopo che ieri nel M5s si è raggiunto un accordo di massima su una risoluzione che autorizza il premier Giuseppea firmare la riforma, ma facendo rispettare in sede europea la logica del pacchetto, con una serie di modifiche necessarie sulle altre regole di bilancio, a cominciare dal patto di stabilità fino all’introduzione di un sistema di assicurazione dei depositi. Dettagli che rassicurano la fronte grillina più ortodossa, ma non bastano a calmare gli animi tra il premier e Italia viva. E poi c’è il ministro Roberto Speranza che protesta sulla quota destinata alla Sanità nel Recovery Fund, appena 9 miliardi. Le liti ...

