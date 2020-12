Pregliasco: "Porteremo mascherine finché non avremo 60-70% di vaccinati. Terza ondata? Quasi certa" (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Precauzioni come le mascherine “dovremo mantenerle finché non arriveremo all’immunità di gregge, che necessita il 60-70% di persone vaccinate” contro il Covid-19. A spiegarlo è stato durante la trasmissione Agorà, su Rai 3, il virologo Fabrizio Pregliasco, ricercatore dell’Università degli Studi di Milano, precisando che “la Gran Bretagna ha voluto, per motivi politici, bruciare tutti per mostrare la sua indipendenza, ma la signora” diventata famosa come la prima vaccinata “non è stata la prima. Bisogna ringraziare le decine di migliaia di persone che si sono sottoposte alla vaccinazione durante gli studi clinici”. “La velocità con cui arriveremo alla immunità di gregge - ha proseguito Pregliasco, direttore scientifico dell’Istituto Galeazzi di Milano - ci renderà più liberi, non liberissimi. non si può pensare che il ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Precauzioni come le“dovremo mantenerlenon arriveremo all’immunità di gregge, che necessita il 60-70% di persone vaccinate” contro il Covid-19. A spiegarlo è stato durante la trasmissione Agorà, su Rai 3, il virologo Fabrizio, ricercatore dell’Università degli Studi di Milano, precisando che “la Gran Bretagna ha voluto, per motivi politici, bruciare tutti per mostrare la sua indipendenza, ma la signora” diventata famosa come la prima vaccinata “non è stata la prima. Bisogna ringraziare le decine di migliaia di persone che si sono sottoposte alla vaccinazione durante gli studi clinici”. “La velocità con cui arriveremo alla immunità di gregge - ha proseguito, direttore scientifico dell’Istituto Galeazzi di Milano - ci renderà più liberi, non liberissimi. non si può pensare che il ...

«Non c’è un manuale di gestione della pandemia e ancora oggi non abbiamo un menù da dare ai politici per scegliere cosa è giusto fare, quindi non è facile trovare quell’equilibrio – risponde Fabrizio ...

