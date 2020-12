Modifica queste impostazioni di Facebook per proteggere le tue foto dai software di riconoscimento facciale (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Non dovrebbe sorprendere il fatto che qualsiasi contenuto che offri sul Web abbia il potenziale per essere “raschiato” e utilizzato in modo improprio da chiunque sia abbastanza intelligente da farlo. E sebbene ciò non renda meno preoccupante questo rapporto del New York Times , è un ottimo promemoria su quanto sia importante esaminare davvero le impostazioni dei vari social network e limitare il modo in cui i tuoi contenuti sono, o possono essere, accessibili da chiunque. Non mi addentrerò troppo nel rapporto del Times ; vale la pena leggerlo da solo, poiché si tratta di un’azienda (Clearview AI) che raccoglie più di tre miliardi di immagini da milioni di siti Web, incluso Facebook, e crea un’app di riconoscimento facciale che fa un lavoro piuttosto solido nell’identificare le persone utilizzando le immagini da ... Leggi su databaseitalia (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Non dovrebbe sorprendere il fatto che qualsiasi contenuto che offri sul Web abbia il potenziale per essere “raschiato” e utilizzato in modo improprio da chiunque sia abbastanza intelligente da farlo. E sebbene ciò non renda meno preoccupante questo rapporto del New York Times , è un ottimo promemoria su quanto sia importante esaminare davvero ledei vari social network e limitare il modo in cui i tuoi contenuti sono, o possono essere, accessibili da chiunque. Non mi addentrerò troppo nel rapporto del Times ; vale la pena leggerlo da solo, poiché si tratta di un’azienda (Clearview AI) che raccoglie più di tre miliardi di immagini da milioni di siti Web, incluso, e crea un’app diche fa un lavoro piuttosto solido nell’identificare le persone utilizzando le immagini da ...

