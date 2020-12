Mazzoleni su PSG-Basaksehir: «Errore gravissimo, non volevo crederci» (Di mercoledì 9 dicembre 2020) L’ex arbitro Mazzoleni ha commentato i fatti accaduti durante PSG-Basaksehir Paolo Silvio Mazzoleni, ex arbitro, a margine della cerimonia di assegnazione dei premi Coni-Ussi al salone d’onore, ha commentato i fatti accaduti ieri durante la partita di Champions League PSG-Istanbul Basaksehir. «Pazzesco, ieri sera quando mi arrivavano i messaggi non volevo credere a una cosa del genere. Bisognerà andare fino in fondo e capire quello che è successo. Non si tratta di uno sfottò, sembra che alla base di tutto ci sia un Errore deprecabile e gravissimo commesso sicuramente da qualcuno. Il fatto di far ripetere la partita e non assegnare lo 0-3 a tavolino può essere un segnale importante, non deve essere la classica storia che rimarrà incompiuta ma conoscendo la Uefa credo ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 9 dicembre 2020) L’ex arbitroha commentato i fatti accaduti durante PSG-Paolo Silvio, ex arbitro, a margine della cerimonia di assegnazione dei premi Coni-Ussi al salone d’onore, ha commentato i fatti accaduti ieri durante la partita di Champions League PSG-Istanbul. «Pazzesco, ieri sera quando mi arrivavano i messaggi noncredere a una cosa del genere. Bisognerà andare fino in fondo e capire quello che è successo. Non si tratta di uno sfottò, sembra che alla base di tutto ci sia undeprecabile ecommesso sicuramente da qualcuno. Il fatto di far ripetere la partita e non assegnare lo 0-3 a tavolino può essere un segnale importante, non deve essere la classica storia che rimarrà incompiuta ma conoscendo la Uefa credo ...

