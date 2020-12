Maltempo in Alto Adige: situazione invariata, ancora disagi per i treni (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Nuovo bilancio dell’emergenza Maltempo in Alto Adige, questa mattina (9 dicembre), presso il Centro situazioni provinciale della Protezione civile. Il coordinatore Andrea Lazzarotto ha sottolineato che nel corso della notte sono stati eseguiti 20 interventi che hanno impegnato 150 vigili del fuoco volontari appartenenti a 13 compagnie. Le precipitazioni, sia per quanto riguarda la pioggia, sia per quanto riguarda la neve, sono diminuite, ma resta elevato (livello quattro su una scala di cinque) il pericolo valanghe. Rispetto alla serata di ieri, il numero di utenze senza energia elettrica risulta sceso sino a quota 2.300, con le situazioni più problematiche che si registrano nella zona della Val d’Ultimo, dell’Alta Val di Non (versante Altoatesino), di Velturno e di Selva dei Molini. treni, ... Leggi su laprimapagina (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Nuovo bilancio dell’emergenzain, questa mattina (9 dicembre), presso il Centro situazioni provinciale della Protezione civile. Il coordinatore Andrea Lazzarotto ha sottolineato che nel corso della notte sono stati eseguiti 20 interventi che hanno impegnato 150 vigili del fuoco volontari appartenenti a 13 compagnie. Le precipitazioni, sia per quanto riguarda la pioggia, sia per quanto riguarda la neve, sono diminuite, ma resta elevato (livello quattro su una scala di cinque) il pericolo valanghe. Rispetto alla serata di ieri, il numero di utenze senza energia elettrica risulta sceso sino a quota 2.300, con le situazioni più problematiche che si registrano nella zona della Val d’Ultimo, dell’Alta Val di Non (versanteatesino), di Velturno e di Selva dei Molini., ...

emergenzavvf : #Modena #maltempo, proseguono gli interventi dei #vigilidelfuoco per gli allagamenti a #Nonantola dopo la rottura d… - zaiapresidente : ??? #MALTEMPO, ALLAGAMENTI E FRANE NEL BELLUNESE, ESONDATO IL MESCHIO A CORDIGNANO, EVACUATA CASA DI RIPOSO IN ALPA… - sulsitodisimone : Il tempo migliora in Trentino Alto Adige, ma restano i disagi - Agenzia_Italia : Il tempo migliora in Trentino Alto Adige, ma restano i disagi - SaltoBz : #Maltempo in Alto Adige: l’ondata si attenua, ma restano i problemi: -