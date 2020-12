History of Swear Words su Netflix, Nicolas Cage presenta la storia delle parolacce in una bizzarra docuserie (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Il 2021 inizia con History of Swear Words su Netflix, una irriverente docuserie sulla storia delle parolacce. Come annuncia Variety, l’attore Nicolas Cage sarà al timone di questa bizzarra produzione dello streamer, che debutterà all’inizio del prossimo anno. Attraverso sei episodi, la star hollywoodiana condurrà lo spettatore alla scoperta delle origini delle imprecazioni, il loro uso nella cultura pop, nella scienza e l’impatto culturale che esse hanno avuto nel corso della storia. In ogni episodio, dalla durata di 20 minuti, Cage presenterà interviste a storici, intrattenitori ed esperti di etimologia e cultura pop. Tra gli ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Il 2021 inizia conofsu, una irriverentesulla. Come annuncia Variety, l’attoresarà al timone di questaproduzione dello streamer, che debutterà all’inizio del prossimo anno. Attraverso sei episodi, la star hollywoodiana condurrà lo spettatore alla scopertaoriginiimprecazioni, il loro uso nella cultura pop, nella scienza e l’impatto culturale che esse hanno avuto nel corso della. In ogni episodio, dalla durata di 20 minuti,presenterà interviste a storici, intrattenitori ed esperti di etimologia e cultura pop. Tra gli ...

