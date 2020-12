GF Vip 5, Selvaggia è stata davvero ‘abbandonata’ dal padre? L’ex Chiofalo: «E’ una cagata pazzesca. I conflitti sono nati perchè lei faceva la cubista» (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Selvaggia Roma (US Endemol Shine) C’è qualcosa che non torna nei racconti di Selvaggia Roma. A sostenerlo è il suo ex fidanzato Francesco Chiofalo che, dopo le recenti dichiarazioni sul conto della concorrente del Grande Fratello Vip, si è nuovamente scagliato contro di lei smentendo categoricamente che sia stata abbandonata dal padre – senza avere più notizie di lui – quando aveva 15 anni. Un argomento che è stato affrontato dalla donna nel corso della ventiquattresima puntata del reality show, andata in onda lo scorso lunedì. Interrogato dai suoi follower su Instagram, Chiofalo ha detto la sua versione dei fatti sul presunto abbandono subito da Selvaggia: “Ma sinceramente sono rimasto stupito perché è una cacata pazzesca questa. ... Leggi su davidemaggio (Di mercoledì 9 dicembre 2020)Roma (US Endemol Shine) C’è qualcosa che non torna nei racconti diRoma. A sostenerlo è il suo ex fidanzato Francescoche, dopo le recenti dichiarazioni sul conto della concorrente del Grande Fratello Vip, si è nuovamente scagliato contro di lei smentendo categoricamente che siaabbandonata dal– senza avere più notizie di lui – quando aveva 15 anni. Un argomento che è stato affrontato dalla donna nel corso della ventiquattresima puntata del reality show, andata in onda lo scorso lunedì. Interrogato dai suoi follower su Instagram,ha detto la sua versione dei fatti sul presunto abbandono subito da: “Ma sinceramenterimasto stupito perché è una cacataquesta. ...

