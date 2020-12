Detto Fatto, dopo il tutorial imbarazzante, torna oggi su Rai2 con nuovi autori (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Detto Fatto si prepara a tornare oggi su Rai2, dalle 15:15, con una nuova linea editoriale, dopo il polverone causato dal tutorial sulla spesa sexy che è costato al programma una sospensione. Detto Fatto torna in onda, oggi su Rai2 dalle 15:15, con una nuova squadra di autori e responsabili. Il programma condotto da Bianca Guaccero, come si legge nella comunicazione ufficiale, resterà fedele alla sua natura ma avrà una nuova veste che vedrà il programma sempre più al fianco del pubblico, proponendo soluzioni pratiche e idee innovative anche per affrontare la nuova quotidianità dettata dal particolare momento che stiamo vivendo. La famiglia, il lavoro, la cucina, ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 9 dicembre 2020)si prepara aresu, dalle 15:15, con una nuova linea editoriale,il polverone causato dalsulla spesa sexy che è costato al programma una sospensione.in onda,sudalle 15:15, con una nuova squadra die responsabili. Il programma condotto da Bianca Guaccero, come si legge nella comunicazione ufficiale, resterà fedele alla sua natura ma avrà una nuova veste che vedrà il programma sempre più al fianco del pubblico, proponendo soluzioni pratiche e idee innovative anche per affrontare la nuova quotidianità dettata dal particolare momento che stiamo vivendo. La famiglia, il lavoro, la cucina, ...

