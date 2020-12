Covid, ancora 5 i morti in Abruzzo ieri registrati altri 312 positivi in Abruzzo (Di mercoledì 9 dicembre 2020) L'Aquila - Sono complessivamente 30710 i casi positivi al Covid 19 registrati in Abruzzo dall’inizio dell’emergenza. Rispetto a ieri si registrano 312 nuovi casi (di età compresa tra 2 e 104 anni). I positivi con età inferiore ai 19 anni sono 39, di cui 7 in provincia dell’Aquila, 10 in provincia di Pescara, 12 in provincia di Chieti e 10 in provincia di Teramo. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 5 nuovi casi e sale a 994 (di età compresa tra 67 e 87 anni, 3 in provincia dell’Aquila, 1 in provincia di Chieti, 1 in provincia di Pescara). Del totale odierno, 1 caso riguarda un decesso dei giorni scorsi e comunicato solo oggi dalla Asl. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 13267 dimessi/guariti (+499 rispetto a ieri). ... Leggi su abruzzo24ore.tv (Di mercoledì 9 dicembre 2020) L'Aquila - Sono complessivamente 30710 i casial19indall’inizio dell’emergenza. Rispetto asi registrano 312 nuovi casi (di età compresa tra 2 e 104 anni). Icon età inferiore ai 19 anni sono 39, di cui 7 in provincia dell’Aquila, 10 in provincia di Pescara, 12 in provincia di Chieti e 10 in provincia di Teramo. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 5 nuovi casi e sale a 994 (di età compresa tra 67 e 87 anni, 3 in provincia dell’Aquila, 1 in provincia di Chieti, 1 in provincia di Pescara). Del totale odierno, 1 caso riguarda un decesso dei giorni scorsi e comunicato solo oggi dalla Asl. Nel numero dei casisono compresi anche 13267 dimessi/guariti (+499 rispetto a). ...

Linkiesta : Farsa Italia Il ministro dell’Interno scopre da un sito di avere il Covid. Di Maio confonde fischi per fiaschi e… - Agenzia_Ansa : #Covid, Rezza: 'La situazione migliora ma molto lentamente' 'Restano ancora elevati gli ingressi in terapia intensi… - caritas_milano : Aids il virus dimenticato dalla pandemia Quanto sta accadendo con Covid-19 ci mostra ancora una volta come la salu… - PietroPragliol1 : @ilgiornale Ma basta, lasciate vivere le persone. Da qui ad un anno ci sarà ancora il Covid e la soluzione non può… - maurilambert : @forza_italia ora e' in autoisolamento per COVID grazie lui resteranno ancora mesi in prigione.. -

Ultime Notizie dalla rete : Covid ancora Covid: ancora 4 decessi in Valle d'Aosta, ma contagio frena Agenzia ANSA La crisi e la lezione di Ciampi. Tutti uniti per il bene comune

La Toscana celebra l’ex premier e presidente della Repubblica. Livorno, il docufilm dello Spi Cgil Firenze, 9 dicembre 2020 - In questi tempi in cui anche l’Italia è alla prese con una crisi epocale a ...

Slovenia: 66 vittime Covid, tensione nel governo

Nuovo record di decessi. Il ministro della Salute propone un lockdown duro, ma è scontro con il titolare dell’Economia ...

La Toscana celebra l’ex premier e presidente della Repubblica. Livorno, il docufilm dello Spi Cgil Firenze, 9 dicembre 2020 - In questi tempi in cui anche l’Italia è alla prese con una crisi epocale a ...Nuovo record di decessi. Il ministro della Salute propone un lockdown duro, ma è scontro con il titolare dell’Economia ...