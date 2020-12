Covid, a Milano già a dicembre 2019: studio su caso bimbo (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Milano, 9 dic. (Adnkronos Salute) - Il Covid-19 era già a Milano già all'inizio di dicembre 2019. Il virus circolava e la 'prova regina' è nel tampone di un bambino, raccolto in quei giorni, circa 3 mesi prima del paziente 1 Mattia. A dimostrarlo è uno studio dell'università Statale di Milano, pubblicato sulla rivista 'Emerging Infectious Diseases'. Il Laboratorio subnazionale accreditato Oms per la sorveglianza di morbillo e rosolia (nel Crc EpiSoMI 'Epidemiologia e sorveglianza molecolare delle infezioni) dell'ateneo firma il lavoro e Gian Vincenzo Zuccotti, presidente del Comitato di direzione della Facoltà di medicina e chirurgia, ne ha comunicato oggi i risultati. Lo studio coordinato da Elisabetta Tanzi dimostra la presenza di Rna di Sars-CoV-2 ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 9 dicembre 2020), 9 dic. (Adnkronos Salute) - Il-19 era già agià all'inizio di. Il virus circolava e la 'prova regina' è nel tampone di un bambino, raccolto in quei giorni, circa 3 mesi prima del paziente 1 Mattia. A dimostrarlo è unodell'università Statale di, pubblicato sulla rivista 'Emerging Infectious Diseases'. Il Laboratorio subnazionale accreditato Oms per la sorveglianza di morbillo e rosolia (nel Crc EpiSoMI 'Epidemiologia e sorveglianza molecolare delle infezioni) dell'ateneo firma il lavoro e Gian Vincenzo Zuccotti, presidente del Comitato di direzione della Facoltà di medicina e chirurgia, ne ha comunicato oggi i risultati. Locoordinato da Elisabetta Tanzi dimostra la presenza di Rna di Sars-CoV-2 ...

