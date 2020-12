Come il centrosinistra può aiutare Beppe Sala a riconfermarsi sindaco di Milano (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Ha scelto il giorno di Sant’Ambrogio Beppe Sala per annunciare la sua ricandidatura alla guida di Milano dando così inizio ufficialmente alla campagna elettorale che dovrà portare all’elezione del nuovo sindaco. Una partita complessa in cui nessuno potrà sbagliare la propria parte, compreso lo stesso Sala, alla luce di un contesto difficile che mai nessuno avrebbe potuto immaginare qualche anno fa. Il 7 dicembre 2020, ore 12.00 (l’orario più amato da tutti i Social Media Manager): il sindaco di Milano ha affidato a un video diffuso sui social le sue riflessioni, i suoi dubbi ma, soprattutto, la sua decisione: si ricandida. Una notizia importante che apre per i milanesi, la stagione della scelta fondamentale della guida cittadina dei prossimi anni. Un appuntamento che ... Leggi su linkiesta (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Ha scelto il giorno di Sant’Ambrogioper annunciare la sua ricandidatura alla guida didando così inizio ufficialmente alla campagna elettorale che dovrà portare all’elezione del nuovo. Una partita complessa in cui nessuno potrà sbagliare la propria parte, compreso lo stesso, alla luce di un contesto difficile che mai nessuno avrebbe potuto immaginare qualche anno fa. Il 7 dicembre 2020, ore 12.00 (l’orario più amato da tutti i Social Media Manager): ildiha affidato a un video diffuso sui social le sue riflessioni, i suoi dubbi ma, soprattutto, la sua decisione: si ricandida. Una notizia importante che apre per i milanesi, la stagione della scelta fondamentale della guida cittadina dei prossimi anni. Un appuntamento che ...

