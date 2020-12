Traffico Roma del 08-12-2020 ore 09:00 (Di martedì 8 dicembre 2020) Luceverde Roma Buongiorno dalla redazione non molto il Traffico registrato in queste ore sulle strade della capitale qualche problema legato soprattutto al maltempo all’Olgiata si circola a senso unico alternato sulla via a causa di una frana in zona Colli Albani è chiusa temporaneamente per la presenza di alberi sulla carreggiata via Appia Nuova all’altezza di via Enea il Traffico diretto sul raccordo e deviato sulla carreggiata opposta dove si circola ad più senso di marcia a Ostia chiuso per la presenza di detriti sulla carreggiata il lungomare Lutazio Catulo tra il canale dei Pescatori piazzale dell’aquilone nelle due carreggiate per i dettagli di queste di altre notizie potete consultare il sito Roma punto luceverde.it da Ivan Valente una buona giornata un servizio a cura della c e della polizia locale di ... Leggi su romadailynews (Di martedì 8 dicembre 2020) LuceverdeBuongiorno dalla redazione non molto ilregistrato in queste ore sulle strade della capitale qualche problema legato soprattutto al maltempo all’Olgiata si circola a senso unico alternato sulla via a causa di una frana in zona Colli Albani è chiusa temporaneamente per la presenza di alberi sulla carreggiata via Appia Nuova all’altezza di via Enea ildiretto sul raccordo e deviato sulla carreggiata opposta dove si circola ad più senso di marcia a Ostia chiuso per la presenza di detriti sulla carreggiata il lungomare Lutazio Catulo tra il canale dei Pescatori piazzale dell’aquilone nelle due carreggiate per i dettagli di queste di altre notizie potete consultare il sitopunto luceverde.it da Ivan Valente una buona giornata un servizio a cura della c e della polizia locale di ...

Pioggia abbondante, veri e propri temporali, forti raffiche di vento e mareggiate lungo le coste esposte. Era questo quello che il bollettino meteo nel Lazio, con un’allerta rossa, aveva previsto dall ...

Allerta rossa oggi a Roma - e per le prossime 36 ore - a causa del maltempo. A Ostia lo stabilimento Vecchia Pineta su Lungomare Lutazio Catulo è stato spazzato via dal vento.

