“Silenzio” è il nuovo singolo di Achille!

Da venerdì 11 dicembre sarà disponibile in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme di streaming "Silenzio", il nuovo singolo di Achille feat. Stefy Evita. "Silenzio" è un brano introspettivo e autobiografico, parla della vita dell'artista piena di esperienze negative. L'artista comincia un processo di annientamento dei sogni che hanno accompagnato fino a quel momento la sua vita. La paura, gli incubi di notte, un bambino che troppo presto ha dovuto fare i conti con il destino gli fanno perdere il controllo durante la sua adolescenza ma dopo anni e sacrifici trova la forza e riesce ad affrontare i propri fantasmi per costruire un futuro di positività. Questo brano è un input a chi ha perso la speranza, in fondo si può trovare la propria strada costruendo anche sulle rovine della propria vita.

