"Ok al Mes per pagarsi il mutuo" Paragone demolisce i 5 Stelle (Di martedì 8 dicembre 2020) Il giornalista ed ex 5 Stelle racconta ad Affaritaliani.it perché il M5S approvando il Mes ci sta vendendo ai mercati finanziari Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di martedì 8 dicembre 2020) Il giornalista ed ex 5racconta ad Affaritaliani.it perché il M5S approvando il Mes ci sta vendendo ai mercati finanziari Segui su affaritaliani.it

borghi_claudio : Interessante Marattin nel dibattito a Radio Radicale dove esalta il MES per gli ottimi risultati in Grecia (non c'… - borghi_claudio : Eggià... è proprio così ?? Proprio per questi motivi chi approva la riforma del mes essendo consapevole delle conse… - borghi_claudio : @Federic39674782 @rodcostakiwi Ci sono due modi di risolvere la questione debito, uno normale via banca centrale un… - Lillo68904581 : RT @Kimstellata: ++PORTAVOCE HO UNA DOMANDA PER TE++ @g_brescia Domani tradirai il Movimento, i suoi attivisti, i suoi iscritti ed il prog… - ROSSIPA42950428 : RT @ErmannoKilgore: Infatti non esiste il vincolo di mandato, ma solo un giornalista sprovveduto può pensare che ognuno ad ogni votazione i… -