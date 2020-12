Natale, vietato spostarsi tra comuni? Legge senza senso, l'appello di Libero: cancellate quell'obbrobrio (Di martedì 8 dicembre 2020) I lettori di Libero sono improvvisamente diventati dei facinorosi: da qualche giorno in redazione arrivano lettere di cittadini abitualmente pacifici (alcuni anche in là con gli anni, visto che parlano di nipotini) che dichiarano di essere pronti a sfidare la Repubblica Italiana: si preparano a violare i precetti previsti dal governo per questo tragico Natale. In particolare, non ne vogliono sapere della regola che vieta gli spostamenti nei comuni vicini o addirittura confinanti. Per i pochi che ancora non sapessero, la norma è questa: potete muovervi solo entro i confini della città. Vietatissimo andare da un figlio, anche se magari vive a pochi chilometri di distanza. Se invece la biscugina laterale vive nella stesso centro abitato, può mangiare con voi il cappone. Il senso sfugge. Nell'intervista che trovate a ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 8 dicembre 2020) I lettori disono improvvisamente diventati dei facinorosi: da qualche giorno in redazione arrivano lettere di cittadini abitualmente pacifici (alcuni anche in là con gli anni, visto che parlano di nipotini) che dichiarano di essere pronti a sfidare la Repubblica Italiana: si preparano a violare i precetti previsti dal governo per questo tragico. In particolare, non ne vogliono sapere della regola che vieta gli spostamenti neivicini o addirittura confinanti. Per i pochi che ancora non sapessero, la norma è questa: potete muovervi solo entro i confini della città. Vietatissimo andare da un figlio, anche se magari vive a pochi chilometri di distanza. Se invece la biscugina laterale vive nella stesso centro abitato, può mangiare con voi il cappone. Ilsfugge. Nell'intervista che trovate a ...

