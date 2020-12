Il Segreto | anticipazioni 9 dicembre | Adolfo non sposa più Rosa?

Leggi su tutto.tv

(Di martedì 8 dicembre 2020) Isabel sarà sempre più preoccupata per il primogenito e cercherà di impedire le nozze dicona Il. Lerelative alla puntata in onda mercoledì 9, rivelano che la marchesa proverà a far cambiare idea al giovane sulle nozze. Tuttavia, il suo scopo non andrà a buon fine, in quanto il ragazzo, visto il figlio in arrivo, sarà deciso ad andare fino in fondo. Tomas che avrebbe dovuto supportare la madre in cambio dell’approvazione del suo progetto per la miniera, si schiererà, invece, dalla parte del fratellastro. Nel frattempo, donna Begoña, tornata a Puente Viejo sembrerà guarita, ma Manuela ed Ignacio non si fideranno molto. Il, spoiler 9: Ignacio e Manuela preoccupati per donna Begoña Le ...