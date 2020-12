Elisabetta Gregoraci abbandona la casa e si “vendica” del presunto ex Mino Magli: «Ha fatto una cosa schifosa» (Di martedì 8 dicembre 2020) Elisabetta Gregoraci si “vendica” del presunto ex Mino Magli: «Ha fatto una cosa schifosa». L’ex moglie di Flavio Briatore ha scelto di abbandonare il Grande Fratello per tornare a casa da suo figlio. Una volta in studio Signorini le ha mostrato le foto di alcuni suoi ex fidanzati. Con Elisabetta Gregoraci in studio il gossip si infiamma. Alfonso Signorini ha colto l’occasione per parlare dei flirt che le hanno affibbiato mentre era nella casa. Si parte con Filippo Nardi che venerdì entrerà nella casa. Signorini chiede se tra loro ci sia stata davvero una relazione. Mentre la Gregoraci smentisce, Nardi si trincera ... Leggi su newscronaca.myblog (Di martedì 8 dicembre 2020)sidelex: «Hauna». L’ex moglie di Flavio Briatore ha scelto dire il Grande Fratello per tornare ada suo figlio. Una volta in studio Signorini le ha mostrato le foto di alcuni suoi ex fidanzati. Conin studio il gossip si infiamma. Alfonso Signorini ha colto l’occasione per parlare dei flirt che le hanno affibbiato mentre era nella. Si parte con Filippo Nardi che venerdì entrerà nella. Signorini chiede se tra loro ci sia stata davvero una relazione. Mentre lasmentisce, Nardi si trincera ...

Parpiglia : #gfivp io so chi ha ragione in questa rissa #gregoraci vs #salemi . ELISABETTA PERCHÉ SO... perché c ero... Amen - divanocucina : Io che recupero la puntata di ieri del #GFVIP ed assisto ai video di beatificazione di Elisabetta Gregoraci - soloversacexme : RT @see_lallero: Spazio riservato ad altri eliminati: 2 minuti Spazio riservato ad Elisabetta Gregoraci: 22 minuti. #GFVIP - LucillaMasini : La Gregoraci esce dal GFVip. Dalla casa del Grande Fratello alla casa del Grande Nonno, è un attimo. #GFVIP5… - blogtivvu : ““Ha fatto una cosa schifosa”, Elisabetta Gregoraci demolisce Mino Magli: ecco la verità (VIDEO) #GFVip -