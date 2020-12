Così i sindacati si sono mangiati tutto

Leggi su ilgiornale

(Di martedì 8 dicembre 2020) Salvatore Livorno Pubblichiamo, per gentile concessione dell'editore, un estratto di Fotti! "Il sindacato raccontato da un insider (Spazio presente) “Se otto ore vi sembran poche, provate voi a lavorare e sentirete la differenza di lavorar e di comandar”.recitava, un tempo lontano, il canto di protesta delle mondine nato per rivendicare le otto ore come mas-simo orario di lavoro giornaliero. Altri tempi, altre lotte, quando si faceva il sindacalista per passione, per un’ideale. E si rischiava, in proprio. Un anziano dirigente sindacale mi raccontava il tempo in cui si passava, ogni mese, presso i lavoratori per raccogliere la quota di iscrizione: infatti, prima dell’approvazione della Legge 300 del 1970 “Lo Statuto dei Lavoratori”, il datore di lavoro non aveva l’obbligo di prelevare in busta paga la cosiddetta “trattenuta ...