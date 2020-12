Ciampi | cinque governi e tre premier nel suo settennato

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 8 dicembre 2020) Roma, 8 dic. (Adnkronos) -e tre, durante ildi Carlo Azeglioal Quirinale. Quando il Parlamento, il 13 maggio 1999, lo elegge al Colle, a Palazzo Chigi è insediato il governo D'Alema, di cui il neoeletto Presidente della Repubblica è ministro del Tesoro. Il leader dei Ds rimarrà in sella fino al 18 dicembre dello stesso anno. Quattro giorni dopo,gli conferirà l'incarico di succedere a se stesso. Il secondo governo D'Alema durerà fino alla successiva primavera, quando si dimette all'indomani delle elezioni regionali che segnano un insuccesso per il centrosinistra. Il 20 aprile del 2000, entra per la seconda volta a palazzo Chigi Giuliano Amato, che aaveva passato il testimone alla guida del governo nel 1993, e ...