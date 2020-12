Ajax, Ten Hag sfida l’Atalanta: “Squadra incredibile e stile di gioco simile ma vogliamo andare avanti” (Di martedì 8 dicembre 2020) Vigilia di Champions League per l'Ajax di Erik Ten Hag che domani sera sfiderà l'Atalanta nell'ultimo atto del girone di Champions League. Una gara da dentro o fuori con la Dea che avrà a disposizione due risutlati su tre per passare agli ottavi di finale. Il tecnico degli olandesi ha presentato la sfida in conferenza stampa.Ajax-Atalanta, parla Ten Hagcaption id="attachment 1062365" align="alignnone" width="618" Ajax Ten Hag (getty images)/caption"L'Atalanta è una squadra incredibile, hanno uno stile di gioco davvero fantastico", ha commentato Ten Hag. "Rispetto tanto Gasperini, hanno giocatori chiave soprattutto a centrocampo. Quando mancano si sente la differenza. Abbiamo uno stile molto simile. Sono noni in serie A, ma questo ... Leggi su itasportpress (Di martedì 8 dicembre 2020) Vigilia di Champions League per l'di Erik Ten Hag che domani sera sfiderà l'Atalanta nell'ultimo atto del girone di Champions League. Una gara da dentro o fuori con la Dea che avrà a disposizione due risutlati su tre per passare agli ottavi di finale. Il tecnico degli olandesi ha presentato lain conferenza stampa.-Atalanta, parla Ten Hagcaption id="attachment 1062365" align="alignnone" width="618"Ten Hag (getty images)/caption"L'Atalanta è una squadra, hanno unodidavvero fantastico", ha commentato Ten Hag. "Rispetto tanto Gasperini, hanno giocatori chiave soprattutto a centrocampo. Quando mancano si sente la differenza. Abbiamo unomolto. Sono noni in serie A, ma questo ...

