Uomini e Donne 7 – 8 dicembre | pausa per il programma Intanto novità per Ida e Riccardo

(Di lunedì 7 dicembre 2020)7 – 8: oggi e domaniper l’Immacolata! Ecco i dettagli della notizia.7 – 8: quando riprende il dating-show di Maria De Filippi? Cosa ci sarà in alternativa? La trasmissione ricomincia dopodomani mercoledì 9. Al suo posto, su Canale 5, andranno in onda il film natalizi “Christmas at the Palace” (questo pomeriggio) e “Il destino sotto l’albero”. Il primo è una prima TV del 2018. La protagonista è Katie, ex pattinatrice che viene chiamata alla corte di Alexander, il giovane re di un Paese immaginario (quello San Senova), per prepararne la figlia ad uno spettacolo natalizio sul ghiaccio. Naturalmente tra il sovrano e Katie sboccerà l’amore. Il secondo film, invece, è del 2015 e anche questo è una commedia ...