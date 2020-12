Roma furiosa con Maresca | Fienga gli chiede spiegazioni | Friedkin irritati

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 7 dicembre 2020) Allanon è andato giù l’arbitraggio dinel match contro il Sassuolo:ha incontrato l’arbitro a fine partita L’arbitraggio di Fabionel match tra-Sassuolo ha fatto letteralmente infuriare i giallorossi. Già a fine primo tempo dalla panchina capitolina si sentivano distintamente frasi come: «Questo arbitraggio è una barzelletta». Frasi che sono benzina per il fuoco di Fonseca, che all’intervallo ha perso il controllo e si è rivolto così al direttore di gara: «Abbiamo fatto 5 falli e abbiamo preso 4 ammonizioni, ci vuole piu? equilibrio». Immediata l’espulsione per il tecnico giallorosso che ha seguito la ripresa dalla tribuna stampa. Tra i piu? caldi Juan Jesus che, dopo il mani Ayhan, dice a gran voce: «Vai al var». A fine partita, poi, Fonseca si è anche sfogato in ...