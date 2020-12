Recovery Fund, economia green e transizione digitale i due grandi capitoli di spesa (Di lunedì 7 dicembre 2020) ROMA – Sei missioni a ciascuna delle quali sara’ assegnato un budget a valere sui fondi del Next Generation Eu. E’ la previsione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, nella parte relativa alla struttura di missione per il Recovery Fund, la cui bozza e’ ora all’esame del Cdm. Economia green e transizione digitale sono i due grandi capitoli di spesa. Dei 196 miliardi previsti in totale, al contrasto del cambiamento climatico saranno destinati 80 miliardi di euro, il 40,8% dell’ammontare complessivo, mentre alla transizione digitale andranno 45 mld, cioe’ il 23%. Leggi su dire (Di lunedì 7 dicembre 2020) ROMA – Sei missioni a ciascuna delle quali sara’ assegnato un budget a valere sui fondi del Next Generation Eu. E’ la previsione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, nella parte relativa alla struttura di missione per il Recovery Fund, la cui bozza e’ ora all’esame del Cdm. Economia green e transizione digitale sono i due grandi capitoli di spesa. Dei 196 miliardi previsti in totale, al contrasto del cambiamento climatico saranno destinati 80 miliardi di euro, il 40,8% dell’ammontare complessivo, mentre alla transizione digitale andranno 45 mld, cioe’ il 23%.

