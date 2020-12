Morta per Covid Lidia Menapace: addio all’ex partigiana che rifiutò l’uso delle armi (Di lunedì 7 dicembre 2020) È Morta Lidia Menapace. Da alcuni giorni era ricoverata per Covid nel reparto di malattie infettive dell’ospedale di Bolzano. L’ex senatrice, 96 anni, è deceduta alle ore 3.10, come apprende l’ANSA dall’Azienda sanitaria dell’Alto Adige. Menapace è stata nel 1964 la prima donna eletta in consiglio provinciale a Bolzano (assieme a Waltraud Deeg) e la prima donna in giunta provinciale. Con lei se ne va una delle ultime testimoni dirette della Resistenza. L’attivista del movimento pacifista e femminista dal 2006 al 2008 è stata anche senatrice di Rifondazione comunista. leggi anche l’articolo —> Abruzzo zona rossa, governo: «Resti così, sennò verrà diffidata», Marsilio però firma ordinanza Lidia Menapace Morta per ... Leggi su urbanpost (Di lunedì 7 dicembre 2020) È. Da alcuni giorni era ricoverata pernel reparto di malattie infettive dell’ospedale di Bolzano. L’ex senatrice, 96 anni, è deceduta alle ore 3.10, come apprende l’ANSA dall’Azienda sanitaria dell’Alto Adige.è stata nel 1964 la prima donna eletta in consiglio provinciale a Bolzano (assieme a Waltraud Deeg) e la prima donna in giunta provinciale. Con lei se ne va unaultime testimoni dirette della Resistenza. L’attivista del movimento pacifista e femminista dal 2006 al 2008 è stata anche senatrice di Rifondazione comunista. leggi anche l’articolo —> Abruzzo zona rossa, governo: «Resti così, sennò verrà diffidata», Marsilio però firma ordinanzaper ...

fattoquotidiano : Lidia Menapace è morta per Covid a 96 anni. Addio alla partigiana combattente che rifiutò le armi: femminista, paci… - agorarai : È morta all'età di 96 anni Lidia Menapace. Da alcuni giorni era ricoverata per Covid nel reparto di malattie infett… - Corriere : Morta a 96 anni Lidia Menapace: partigiana, ex senatrice, era ricoverata per Covid - Profilo3Marco : RT @Corriere: Morta a 96 anni Lidia Menapace: partigiana, ex senatrice, era ricoverata per Covid - tittimaestra : RT @fam_cristiana: È morta a 96 anni per le conseguenze del #COVID Lidia #Menapace, partigiana ed ex senatrice della Repubblica. https://t.… -